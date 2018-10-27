Вертолет руководства клуба АПЛ упал и загорелся возле стадиона в Британии

В британском Лестере возле стадиона местного футбольного клуба, выступающего в Английской Премьер-лиге (самый высокий дивизион – 24 канал), упал вертолет, принадлежащий владельцу команды вуза Шривадданапрабху. В итоге на месте инцидента образовалась большой пожар.

Как сообщает Sky News со ссылкой на очевидцев, вертолет взлетел прямо с газона стадиона, однако через несколько секунд потерял контроль, начал вращаться вокруг своей оси и упал на территорию паркинга для сотрудников клуба. В итоге образовалась огромная пожар.

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Пока неизвестно, кто именно находился на борту. Также нет информации о жертвах.

Полиция выясняет все обстоятельства. На месте работают соответствующие экстренные службы.

Helicopter crash outside Leicester City stadium pic.twitter.com/c6Yb89WoTU — Ceren Senkul (@CerenSenkul) 27 October 2018

Добавим, что инцидент произошел через несколько часов после футбольного матча – "Лестер" расписал мировую с лондонским "Вест Хэмом" (1:1).

Напомним, в четверг, 6 сентября, в Киеве на Трухановом острове упал вертолет, принадлежавший владельцу компании "Мироновский хлебопродукт" миллиардеру Юрию Косюку.