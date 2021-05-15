В Харьков, который лишь недавно покинул красную зону карантина, с визитом прибыл предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий. Он устроил литургию с нарушением всех карантинных норм.

Действо состоялось в Благовещенском кафедральном соборе. Большинство верующих находились внутри храма без защитных масок. О соблюдении дистанции даже не говорилось.

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На обнародованных кадрах с литургии видно, как плотно друг к другу стоят люди в помещении. Почти все – без защитных масок, в том числе и священнослужители. В соборе много пожилых людей и детей.

Интересно! В литургии приняли участие 57-летний политик Вадим Новинский, а также секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

После литургии в сквере рядом с собором запланировано освящение памятника митрополиту Никодиму и презентация книги "История Харьковской епархии" (новейшего периода) в церковно-историческом музее Харьковской епархии. Известно, что предстоятель УПЦ МП прибыл в Харьков утром 15 мая.

Как сообщили в Общественном пресс-службе полиции Харьковщины, возле храма дежурили около 150 полицейских. Пока неизвестно, составили ли правоохранители хотя бы 1 протокол. Однако на обнародованных кадрах видно, что полиция не пыталась вывести людей или сделать замечание тем, кто нарушает дистанцию.

Онуфрий в Харькове устроил литургию / Фото Triolan

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