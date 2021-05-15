Толпа верующих без масок и дистанции: Онуфрий в Харькове устроил литургию – возмутительные фото
В Харьков, который лишь недавно покинул красную зону карантина, с визитом прибыл предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий. Он устроил литургию с нарушением всех карантинных норм.
Источник:"Суспільне"
Действо состоялось в Благовещенском кафедральном соборе. Большинство верующих находились внутри храма без защитных масок. О соблюдении дистанции даже не говорилось.
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На обнародованных кадрах с литургии видно, как плотно друг к другу стоят люди в помещении. Почти все – без защитных масок, в том числе и священнослужители. В соборе много пожилых людей и детей.
После литургии в сквере рядом с собором запланировано освящение памятника митрополиту Никодиму и презентация книги "История Харьковской епархии" (новейшего периода) в церковно-историческом музее Харьковской епархии. Известно, что предстоятель УПЦ МП прибыл в Харьков утром 15 мая.
Как сообщили в Общественном пресс-службе полиции Харьковщины, возле храма дежурили около 150 полицейских. Пока неизвестно, составили ли правоохранители хотя бы 1 протокол. Однако на обнародованных кадрах видно, что полиция не пыталась вывести людей или сделать замечание тем, кто нарушает дистанцию.
Онуфрий в Харькове устроил литургию / Фото Triolan
COVID-19 в Харькове: главное
- Харьков находился в красной зоне карантина 25 дней. Эпидемиологическая ситуация несколько улучшилась лишь 6 мая. Именно тогда область стала "желтой".
- В то же время в регионе запрещены массовые мероприятия, в том числе и религиозные, с участием более 1 человека на 4 квадратный метр площади здания или территории или наполненностью залов более 50% мест.
- Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки коронавирус в Харькове диагностировали у 630 человек. Всего с начала пандемии болезнь подхватили 143 045 человек.
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