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Верующие отметили День равноапостольной Марии Магдалины: икону святой привезли в Киев

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Православные христиане отметили День равноапостольной Марии Магдалины. По этому случаю в Георгиевском соборе Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря состоялась торжественная Божественная литургия. Верующие из разных уголков Украины приехали в Киев, чтобы помолиться и почтить икону святой, которую каждый август привозят в собор.

Икона Святой равноапостольной Марии Магдалины написана на святой горе Афон и содержит частичку ее мощей.

Прихожане возле иконы Святой равноапостольной Марии Магдалины

Торжественное богослужение и молебен перед святыней возглавил Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет. Вместе с верующими они молились и за создание в Украине единой Поместной православной церкви.

Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет

Прихожане рассказали, что приехали, чтобы просить мира в Украине и здоровья себе и родным.

Украинская церковь будет одна законная, каноническая, войдет в молитвенное единение со всеми церквями. А те архиереи, которые не захотят присоединиться к украинской церкви, не будут утесняться. Будут иметь такие же права как мы, но не будут иметь одного права – называться украинской церковью,
– отметил Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

Завершились торжества крестным ходом вокруг храма. Икона святой Марии Магдалины оставаться в Выдубицком монастыре еще до середины августа.

Теги: религия УПЦ КП Новости Киева
Источник: 24 канал
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