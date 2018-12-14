Верующие УПЦ МП на коленях в снегу устроили бессрочный молебен под Радой: фото

В пятницу 14 декабря под закрытым парламентом собираются верующие УПЦ МП. Они требуют от властей не вмешиваться в дела церкви.

Об этом сообщают журналисты 24 канала.

Читайте также: Варфоломей призвал Филарета и Макария не выдвигаться на пост главы Единой церкви

Ранее 24 канал сообщал, что собралось много людей и сейчас они проводят молебен у креста, установленного много лет назад вместо церкви, уничтоженной во время Второй мировой.

Объясняют верующие, что пришли "по зову души и сердца" отстаивать православную веру, но собрали их в церквях Московского патриархата,

– сообщила журналистка.



Верующие УМП МП на коленях молиятся у креста // Фото: 24 канал

Многие люди собрались на бессрочный молебен // Фото: 24 канал

Ситуация спокойная, но в правительственном квартале Киева полиция усилила охрану.

Прихожане УПЦ МП объявили бессрочный молебен // Фото: Цензор.Нет

Напомним, в четверг, 13 декабря, заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко сообщил об успешном предотвращении провокаций накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря. Акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13 и 14 декабря, а в день Собора – крестные ходы в разных городах страны. Во время этих событий и планировали провокации. Все же в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не будут препятствовать проведению Объединительного собора по созданию Единой поместной Православной Церкви 15 декабря и устраивать провокации в какой-либо день.

Как идет процесс создания Единой поместной церкви в Украине?​В октябре 2018 года в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. На этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея, которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. По результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой поместной церкви. Далее в Киеве 15 декабря проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля.