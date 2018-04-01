Верующие восточного обряда отмечают вербное воскресенье

Сегодня, 1 апреля, верующие восточного обряда празднуют вербное воскресенье и готовятся к Пасхе. К слову, католики и протестанты празднуют Пасху уже сегодня.

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщила корреспондент Алена Черненко.

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Верующие, которые уже десятилетиями ходят в этот день в церковь, отмечают, что в этом году в церковь пришло намного больше людей, чем в предыдущие годы.

По поверью, если принести домой освященные веточки вербы, тогда целый год вся семья будет здорова и будет жить в благополучии. Такие веточки нужно держать у себя в доме год. Стоит отметить, что в Иерусалиме, откуда и произошел это праздник, освящают не вербовые веточки, а пальмовую ветвь.

Этот праздник символизирует приход весны. По народной примете, если в этот день тепло, то теплым будет и лето.