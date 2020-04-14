Кто помогает Украине в борьбе с коронавирусом: Зеленский поблагодарил партнеров
Украина продолжает сотрудничать со своими партнерами в рамках противодействия коронавирусу. В частности, в ближайшее время в Украину должны прибыть минимум 11 самолетов с гуманитарной помощью. Официальный Киев, со своей стороны, также является готовым подставить плечо.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время видеообращения 14 апреля. По его словам, уже на днях в Украину прибудут 3 самолета, которые продолжат доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. А на следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" 8 самолетов с ценными грузами.
Советуем ознаймитися Новое обращение Зеленского: главное, о чем говорил президент
"Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается", – подчеркнул Зеленский.
За помощь он, в частности, поблагодарил:
- Китайской Народной Республике: "Я благодарю их за плодотворное и эффективное сотрудничество с украинской стороной. За то, что все вопросы решаются быстро, а главное – результативно".
- Руководству Объединенных Арабских Эмиратов за оказанную гуманитарную помощь – "это высококачественное защитное снаряжение, что является нужным для безопасности наших врачей".
- Другим государствам, с которыми Укаина совместно противодействует болезни и тесно взаимодействует для обеспечения всем необходимым.
Зеленский отметил, что Украина, со своей стороны, также помогает и всегда готова помочь своим партнерам.
"Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность. По моему мнению, хорошо, что мы не живем по правилу каждый сам за себя",
– подытожил президент.
К теме Врачи полетели в Италию увидеть в работе "конвейер" и привезти соответствующий опыт, – Ляшко
Читайте также
-
Россия изменила дату завершения Второй мировой войнысегодня , 17:32
-
Субсидии, пенсии и соцвыплаты: что урезали, а что добавили в новом бюджете-2020сегодня , 16:26
-
Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных возросло до 40 человексегодня , 18:57
-
Валерий Шайтанов: биография и факты о задержанном генерал-майоресегодня , 18:38
-
Россия не будет просить ЕС о снятии санкций: дерзкий комментарий МИД РФсегодня , 16:11
-
Просите милостыню: что посоветовали в РПЦ россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусасегодня , 14:32