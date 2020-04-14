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      Кто помогает Украине в борьбе с коронавирусом: Зеленский поблагодарил партнеров

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      Украина продолжает сотрудничать со своими партнерами в рамках противодействия коронавирусу. В частности, в ближайшее время в Украину должны прибыть минимум 11 самолетов с гуманитарной помощью. Официальный Киев, со своей стороны, также является готовым подставить плечо.

      Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время видеообращения 14 апреля. По его словам, уже на днях в Украину прибудут 3 самолета, которые продолжат доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. А на следующей неделе запланировано прибытие в "Борисполь" 8 самолетов с ценными грузами.

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      "Работа по обеспечению страны всем необходимым не останавливается", – подчеркнул Зеленский.

      За помощь он, в частности, поблагодарил:

      • Китайской Народной Республике: "Я благодарю их за плодотворное и эффективное сотрудничество с украинской стороной. За то, что все вопросы решаются быстро, а главное – результативно".
         
      • Руководству Объединенных Арабских Эмиратов за оказанную гуманитарную помощь – "это высококачественное защитное снаряжение, что является нужным для безопасности наших врачей".
         
      • Другим государствам, с которыми Укаина совместно противодействует болезни и тесно взаимодействует для обеспечения всем необходимым.

      Зеленский отметил, что Украина, со своей стороны, также помогает и всегда готова помочь своим партнерам.

      "Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность. По моему мнению, хорошо, что мы не живем по правилу каждый сам за себя",
      – подытожил президент.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики ОАЭ Китай Президент Украины Владимир Зеленский
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