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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Веселые и очень хорошие – работники МАУ поделились теплыми воспоминаниями о погибших коллегах

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      Коллеги поделились трогательными воспоминаниями о погибших членов экипажа МАУ / Коллаж 24 канала

      В аэропорт "Борисполь" привезли тела украинцев, которые 8 января погибли в катастрофе самолета МАУ в Иране. Среди них – 9 членов экипажа "Международных авиалиний Украины". Почтить память погибших пришли и их коллеги, которые поделились теплыми воспоминаниями об экипаже рейса PS 752.

      В целом в "Борисполь" прибыли руководители государства, родные погибших и несколько десятков сотрудников МАУ. Они не сдерживали слез, а пилоты встречали украинских погибших, став на колени.

      Важно: Катастрофа МАУ тела погибших украинский привезли в Киев – фото, видео

      Старшая бортпроводница МАУ Ирина рассказала "Громадському", что также могла работать на этом рейсе, если бы не была в декрете.

      Я 8 лет пролетала. Знала всех, кроме двух новеньких, которые работали по полгода. Владимир Гапоненко, командир самолета, был очень хороший, простой, с ним можно было поговорить на любую тему. Алексей Наумкин, инструктор самолета, тоже очень хороший, спокойный. Игорь Матьков, старший бортпроводник, очень веселый парень. Я не могу ничего плохого сказать про всех, только хорошее,
      – отметила Ирина.

      Другой бортпроводник МАУ Петр во время траурной церемонии коллег рассказал, что знал почти всех погибших членов экипажа. Об авиакатастрофе он узнал из новостей во время отпуска.

      "Это были очень опытные люди с хорошими человеческими качествами. Безусловно, все они профессионалы своего дела. Больно об этом вспоминать, но они достойно выполняли свою работу", – сказал он.

      Видео об украинцах, погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране:

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
      • На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (все украинцы). Никто из них не выжил.

      Загиблі в авіакатастрофі мау українціПогибшие в авиакатастрофе украинцы / инфографика 24 канала

      • 11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет. Ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину.

      Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
      Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ авиация Новости Украины Новости политики Новости Борисполя Жертвы
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