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Весенний маникюр 2018 в светлых тонах: идеи в фото

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Весенний маникюр 2018
Весенний маникюр 2018 / Фото из открытых источников

Трендовый весенний маникюр – это цветочные орнаменты и светлые цвета пастельных и приглушенных тонов.

Кроме того, в моде короткие ногти, на которых светлый маникюр с рисунком выглядит стильно и аккуратно.

Читайте также: Маникюр на выпускной 2018: стильные идеи с фото

Весной 2018 кричащие узоры уже покинули трендовые позиции, поэтому обратите внимание на лаконичные и минималистичные рисунки, привычный мраморный дизайн и узоры различных минералов.

Предлагаем посмотреть идеи для весеннего маникюра 2018.

Теги: LifeStyle Красота
Источник: 24 Канал
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