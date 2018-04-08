Весенний маникюр 2018 в светлых тонах: идеи в фото

Трендовый весенний маникюр – это цветочные орнаменты и светлые цвета пастельных и приглушенных тонов.

Кроме того, в моде короткие ногти, на которых светлый маникюр с рисунком выглядит стильно и аккуратно.

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Весной 2018 кричащие узоры уже покинули трендовые позиции, поэтому обратите внимание на лаконичные и минималистичные рисунки, привычный мраморный дизайн и узоры различных минералов.

Предлагаем посмотреть идеи для весеннего маникюра 2018.

Допис, поширений anji-family (@marely_a) 7 Кві 2018 р. о 5:35 PDT

Допис, поширений be born / YUKIKO ASANO (@yukiko.asano.tsujimoto) 23 Бер 2018 р. о 1:12 PDT

Допис, поширений Some's nail.* (@somes_nail) 3 Лют 2018 р. о 4:50 PST

Допис, поширений 山崎真衣 (@maimai941212) 7 Кві 2018 р. о 5:44 PDT

Допис, поширений 스위트피네일 (@sweet_p09) 8 Бер 2018 р. о 5:14 PST

Допис, поширений 스위트피네일 (@sweet_p09) 16 Січ 2018 р. о 5:03 PST

Допис, поширений 강남역네일샵 네일루이르 (@nail.luire) 18 Бер 2018 р. о 5:13 PDT