Весенний маникюр 2018 в светлых тонах: идеи в фото
Трендовый весенний маникюр – это цветочные орнаменты и светлые цвета пастельных и приглушенных тонов.
Кроме того, в моде короткие ногти, на которых светлый маникюр с рисунком выглядит стильно и аккуратно.
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Весной 2018 кричащие узоры уже покинули трендовые позиции, поэтому обратите внимание на лаконичные и минималистичные рисунки, привычный мраморный дизайн и узоры различных минералов.
Предлагаем посмотреть идеи для весеннего маникюра 2018.
Источник: 24 Канал
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