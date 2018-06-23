Вещества в волосах могут свидетельствовать о склонности к алкоголизму, – ученые

Бельгийские ученые нашли определенные соединения, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии склонности человека к алкоголизму.

В целом ученые из Университета Антверпена провели анализ образцов 40 человек, информирует Daily Mail.

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У людей, которые страдают алкоголизмом, более высокий уровень этилглюкуронида и этилсульфата в волосах, чем у тех, кто не страдает им.

Эти вещества остаются в волосах после того, как алкоголь разрушается в организме. Таким образом, для диагностики алкоголизма, можно будет использовать образцы волос. Ученые называют преимущества таких анализов – такие образцы легче собрать, хранить и транспортировать, чем кровь или мочу.