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Вещества в волосах могут свидетельствовать о склонности к алкоголизму, – ученые

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Волосы могут рассказать о склонности к алкоголизму
Волосы могут рассказать о склонности к алкоголизму / unsplash.com

Бельгийские ученые нашли определенные соединения, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии склонности человека к алкоголизму.

В целом ученые из Университета Антверпена провели анализ образцов 40 человек, информирует Daily Mail.

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У людей, которые страдают алкоголизмом, более высокий уровень этилглюкуронида и этилсульфата в волосах, чем у тех, кто не страдает им.

Эти вещества остаются в волосах после того, как алкоголь разрушается в организме. Таким образом, для диагностики алкоголизма, можно будет использовать образцы волос. Ученые называют преимущества таких анализов – такие образцы легче собрать, хранить и транспортировать, чем кровь или мочу.

via GIPHY

К слову, чрезмерное употребление алкоголя в подростковом возрасте может привести к проблемам с памятью в долгосрочной перспективе.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle исследования Здоровая жизнь Здоровье Алкоголь
Источник: 24 Канал
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