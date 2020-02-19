Весна в Киеве началась 10 февраля, – метеорологи
На календаре – еще февраль, а в столице уже объявили о наступлении весны. За последний месяц зимы в Киеве были зафиксированы 6 температурных рекордов.
В частности, 18 февраля температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха был превышен на 0,9 градуса. Последний раз такую теплую погоду в этот день фиксировали 70 лет назад. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
На днях: В Киеве зафиксировали самую теплую за 140 лет февральскую ночь
Там добавляют: среднесуточная температура таким образом составила +5,9 градуса.
Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице,
– отмечают метеорологи.
Интересно! Небольшое похолодание надвинется на Украине 20 февраля. Оно принесет с собой дождь и мокрый снег. Впрочем, столбики термометров существенно не опустятся – до +5 ... +7 градусов.
Несколько морозных дней следует ожидать с 22 февраля. Температура снизится до -1 ... -3 градусов.