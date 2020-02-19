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      Весна в Киеве началась 10 февраля, – метеорологи

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      В Киев пришла метеорологическая весна / Иллюстративное фото/ Getty images

      На календаре – еще февраль, а в столице уже объявили о наступлении весны. За последний месяц зимы в Киеве были зафиксированы 6 температурных рекордов.

      В частности, 18 февраля температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха был превышен на 0,9 градуса. Последний раз такую ​​теплую погоду в этот день фиксировали 70 лет назад. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

      На днях: В Киеве зафиксировали самую теплую за 140 лет февральскую ночь

      Там добавляют: среднесуточная температура таким образом составила +5,9 градуса.

      Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице,
      – отмечают метеорологи.

      Интересно! Небольшое похолодание надвинется на Украине 20 февраля. Оно принесет с собой дождь и мокрый снег. Впрочем, столбики термометров существенно не опустятся – до +5 ... +7 градусов.

      Несколько морозных дней следует ожидать с 22 февраля. Температура снизится до -1 ... -3 градусов.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода Новости Киева
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