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      Весной начнется процедура импичмента, а уже через год у США будет новый президент, – Яковина

      176 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 канал

      В 2019 году в США главным поставщиком новостей и дальше будет президент Дональд Трамп. Своими требованиями выделить пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой он сам себя загнал в ловушку.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      По его словам, те же, кто выбирал Трампа и поддерживает его, не простят отказа от выполнения собственного обещания. А демократы ни за что не дадут Трампу нужных средств. В результате правительство США будет парализовано длительное и неопределенное время.

      Вместе с очень вероятным экономическим упадком, недовольством крупного бизнеса, раздражением элиты внешнеполитическими провалами, все это создаст замечательную почву для начала процедуры импичмента,
      – считает Яковина.

      А сигналом к ее началу должна стать публикация отчета прокурора Роберта Мюллера относительно расследования связей команды Трампа с Россией. А то, что такие связи были, уже никто и не сомневается. Итак, импичмент могут поддержать даже республиканцы.

      Мюллер
      Сигналом к началу процедуры импичмента может стать публикация отчета Роберта Мюллера

      Процедура, по мнению журналиста, импичмента может начаться уже весной 2019, а на декабрь у США будет новый президент – им будет действующий вице-президент Майкл Пенс.

      Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир" от 7 января 2019:

       

      Источник: 24 канал
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