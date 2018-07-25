"Вест Хэм" хочет продать конкурента Ярмоленко в команде
"Вест Хэм" готов продать вингера Майкла Антонио, однако не позже 9 августа.
"Молотобойцы" готовы рассматривать предложения относительно англичанина не менее чем в размере 15 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.
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В сезоне 2017/18 полузащитник не имел стабильного места в составе, сыграв всего 16 поединков. Ранее была информация об интересе к Антонио со стороны "Кристал Пэлас".
Антонио выступает за "Вест Хэм" с лета 2015 года и является прямым конкурентом Андрея Ярмоленко по позиции. Однако в прошлом сезоне не был игроком стартового состава.
Контракт футболиста с молотобойцами рассчитан до лета 2021 года.
Источник: 24 Канал
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