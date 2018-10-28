"Вест Хэм" нашел замену Андрею Ярмоленко, – СМИ

"Вест Хэм" близок к приобретению полузащитника американской "Атланты Юнайтед" Мигеля Альмирона за 25 млн фунтов.

В Альмироне клуб видит замену Андрею Ярмоленко, который выбыл на полгода из-за травмы ахилла, сообщает Football.London.

Читайте также: Андрей Ярмоленко забавно поблагодарил всех болельщиков за поддержку: видео

"Вест Хэм" выиграл борьбу за плеймейкера "Атланты Юнайтед". На футболиста сборной Парагвая также претендовали "Арсенал" и "Тоттенхэм", но "молотобойцы" опередили своих соседей по городу.

Отметим, что Мигель Альмирон в текущем сезоне МЛС забил 12 голов и отдал 13 ассистов.

Напомним, что в середине первого тайма матча с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках. В "Вест Хэме" уже дали ответ относительно степени тяжести травмы украинца: по информации руководителя медицинской службы клуба процесс восстановления займет около шести месяцев.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24