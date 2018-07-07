"Вест Хэм" попытается купить у "Боруссии Дортмунд" Андрея Ярмоленко

Английский "Вест Хэм Юнайтед" предложил дортмундской "Боруссии" за Андрея Ярмоленко 20 миллионов евро.

Андрея Ярмоленко ждут на Туманном Альбионе. По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Вест Хэм" уже сделал предложение по трансферу вингеру "Боруссии Дортмунд".

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Британцы предлагают за украинца 20 миллионов евро. В прошлом году шмели купили Ярмоленко у "Динамо" за 25 миллионов. "Вест Хэм" положил глаз на Андрея после того, как не смог приобрести у "Лацио" бразильца Фелипе Андерсона.

На Андрея также претендует турецкий "Фенербахче". В прошлом сезоне Ярмоленко сыграл за "Боруссию" 24 матча и забил 6 мячей.