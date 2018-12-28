"Вест Хэм" украинца Ярмоленко установил личный рекорд в АПЛ
Благодаря победе над "Саутгемптоном" в матче 19 тура АПЛ "Вест Хэм" установил рекордное достижение в истории клуба.
"Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко одержал волевую победу в гостевом матче 19-го тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном" – 2:1.
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Благодаря этому результату лондонская команда довела число набранных очков в декабре до 15, тем самым установив клубный рекорд. Ни разу за всю историю Премьер-лиги в ее нынешнем формате "Вест Хэму" не удавалось набрать такое количество очков за один месяц.
Отметим, что "Вест Хэм" завершил первый круг АПЛ, имея в активе 27 очков.
К сожалению, Андрей Ярмоленко все еще травмирован и не смог помочь лондонцам. Без украинца "Вест Хэм" поднялся на 9 место в турнирной таблице.
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