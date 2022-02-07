Другие курьезные события, которые произошли в России по состоянию на 7 февраля – узнавайте в программе.

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Лукашенко хочет стать полковником

Александр Лукашенко напомнил об обещании Владимира Путина присвоить ему звание полковника. Самопровозглашенный президент Беларуси хочет, чтобы глава Кремля открыто сделал его полковником российской армии.

Борьба за символ Новосибирска

Новосибирск избрали новогодней столицей. Местные зоопарки по этому поводу решили выбрать талисман города с животными, которые там обитают. Однако борьба за символ окончилась войной в социальных сетях.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля" за 7 февраля: смотрите видео