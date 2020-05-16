Вести Кремля. Сливки: К Путину подкрадывается COVID-19. Собянин наживается на москвичах

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 15 мая – за последний месяц короночку примеряли многие из окружения Путина. Потому сейчас даже самым большим скептикам становится понятно, что до финального босса осталось просто рукой подать. Мэр Москвы Сергей Собянин продает маски и перчатки в метро по 50 рублей и греет руки на раздаче квартир за бесценок. А также переукладывает плитку за миллиарды.

Также у выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Лукашенко решил сыграть по сценарию США. Единственный островок безопасности в мире. Russia Today решили усилить австрийским штыком. Призрак нацизма выбрал новую жертву. Русская армия против COVID-19. Путина замаскируют под Сталина. Праздник со слезами на гвоздях.