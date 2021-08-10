Вести.UA: Медведчука очень странно поздравили с днем рождения

Оксана Марченко поздравила своего мужа Виктора Медведчука с днем рождения. Однако в словах она зашифровала "бесовщину".

Какие еще курьезные события произошли в Украине на протяжении 10 августа – читайте дальше.

Интересно Вести.UA: Лукашенко собирается в украинские президенты

Чаус мог бы завоевать медаль для Украины

Экс-судья Николай Чаус во время судебного заседания заявил, что сбежал от своих похитителей, которые якобы хотели его убить. Им не удалось это реализовать, потому что он прошел 50 километров пешком, а затем добровольно явился в Службу безопасности Украины.

Добкин и украинский язык

Михаил Добкин заявил, что как только он станет мэром Харькова, в городе будут говорить на украинском языке. Однако "правильном", а не том, который предлагает новое правописание.

Арахамия зажигает

Давид Арахамия выступил перед молодежным крылом "Слуги народа", сыграв несколько сетов за диджейским пультом. После завершения политической карьеры он сможет даже гастролировать.

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