В 2019 году ню-модель Анна Минюкова (Ася Микович) заключила пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Она пообещала раздеться и сфотографироваться на Новом мосту, если ремонт закончат в обещанный срок

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на среду, 21 апреля – читайте далее.

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Дубинский подарил себе автомобиль

На днях экс-нардепу от "Слуги народа" Олександру Дубинскому исполнилось 40 лет. Политик поздравил себя с праздником и подарил себе еще один автомобиль к своему автопарку.

Тищенко провел вечеринку во время карантина

Народный депутат Николай Тищенко организовал вечеринку во время карантина на столичном Подоле. Нардеп ответил на критику в свою сторону, отметив, что празднование чего-либо в гостиничных номерах – совсем не запрещено.

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Компромат на секретаря СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов стал новым супергероем. В то же время экс-нардеп Александр Онищенко заявил, что Данилов ранее торговал поддельными волками в мини-зоопарке.

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