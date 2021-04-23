Центральная избирательная комиссия официально признала Василия Вирастюка победителем на довыборах в Ивано-Франковской области. Однако в "Слуге народа" есть особые задачи для депутата.

Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 23 апреля – читайте далее.

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Поучения от Лукашенко

Александр Лукашенко решил поделиться своим мнением относительно деятельности Владимира Зеленского. Белорусский политик считает, что украинскому президенту "следует научиться вести себя дипломатично".

Неточности в декларации

Журналисты обнародовали информацию о двухэтажном поместье в Испании, которым владеет сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и его жена. Впрочем, в декларации народного избранника о заграничной вилле не было ни одного упоминания.

Обострение у пророссийских сил

Раз в год у пророссийских сил в Украине начинается особое "обострение" перед 9 мая. В частности, на Харьковщине СБУ задержала автобусы с титушками, которых ради провокаций заказала одна из пророссийских политических сил. Однако нардеп от ОПЗЖ Илья Кива представил их "семинаристами".

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