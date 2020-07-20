В выпуске программы "Вести.UA" за 20 июля – в "Слуге народа" решили провести одесситам юморину осенью. По крайней мере, самый забавный персонаж фракции уже начал готовиться. С харьковским мэром, произошло что-то странное – Адольфыч начал украинизироваться. И "Вести" догадываются, почему.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Как украинцы относятся к декоммунизации: детали в цифрах. Новый жемчуг Третьяковой.