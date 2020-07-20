Вести UA: Тищенко нашел другой город, чтобы опозориться. Кернес решил украинизироваться
В выпуске программы "Вести.UA" за 20 июля – в "Слуге народа" решили провести одесситам юморину осенью. По крайней мере, самый забавный персонаж фракции уже начал готовиться. С харьковским мэром, произошло что-то странное – Адольфыч начал украинизироваться. И "Вести" догадываются, почему.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
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