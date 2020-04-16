Вести Кремля: "Черная дыра" в инженерии РФ. Элита российской медицины против коронавируса
В выпуске программы "Вести Кремля" за 16 апреля – 10 лет назад в России решили сделать аналог "Силиконовой долины" – Сколково, куда ежегодно бросают миллиарды рублей. Только вот это не дает никакого эффекта, поэтому руководство страны решило разгадать тайну. Информационный центр по борьбе с коронавирусом в РФ возглавил теле-врач Мясников, убеждавший, что в России нельзя заразиться COVID-19.
Также в выпуске:
В Иране придумали, как бороться с коронавирусом.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 16 апреля 2020:
Комментарии
Читайте также
сегодня , 18:00 Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
сегодня , 14:37 Зеленский подписал "антикоронавирусный" закон: на карантин можно закрывать целые города
сегодня , 18:18 Чернобыль снова горит: все, что известно о пожаре в зоне отчуждения, фото и видео
powered by lun.ua
Выбор редакции
-
Пасхальный обмен пленными: кто вернулся в Украину – списоксегодня , 14:04
-
В Мариуполе несмотря на карантин сотни людей штурмовали магазин, из-за скидок: фото, видеосегодня , 14:19
-
На въезде в Киев образовались пробки из-за блокпостов: видеосегодня , 16:51
-
В Чернобыльской зоне снова начался пожарсегодня , 17:29
-
Пасхальный обмен пленными завершился: в Украину вернулись 20 пленниковсегодня , 14:13
-
Рынки во Львове будут работать до субботы: Садовый объяснил деталисегодня , 17:57
Предложения партнеров
Комментарии