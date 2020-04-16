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      Вести Кремля: "Черная дыра" в инженерии РФ. Элита российской медицины против коронавируса

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      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 16 апреля – 10 лет назад в России решили сделать аналог "Силиконовой долины" – Сколково, куда ежегодно бросают миллиарды рублей. Только вот это не дает никакого эффекта, поэтому руководство страны решило разгадать тайну. Информационный центр по борьбе с коронавирусом в РФ возглавил теле-врач Мясников, убеждавший, что в России нельзя заразиться COVID-19.

      Также в выпуске:

      В Иране придумали, как бороться с коронавирусом.

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 16 апреля 2020:

       

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля
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