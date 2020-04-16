Вести Кремля: "Черная дыра" в инженерии РФ. Элита российской медицины против коронавируса

В выпуске программы "Вести Кремля" за 16 апреля – 10 лет назад в России решили сделать аналог "Силиконовой долины" – Сколково, куда ежегодно бросают миллиарды рублей. Только вот это не дает никакого эффекта, поэтому руководство страны решило разгадать тайну. Информационный центр по борьбе с коронавирусом в РФ возглавил теле-врач Мясников, убеждавший, что в России нельзя заразиться COVID-19.

Также в выпуске: В Иране придумали, как бороться с коронавирусом. Смотрите программу "Вести Кремля" за 16 апреля 2020: