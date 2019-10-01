Вести Кремля: Что российский спецназ забыл в Осло? РФ строит реплику ракеты Илона Маска

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 1 октября – в Норвегии есть фьорды, сказочные домики, тупики и прочая милая фауна, а еще можно увидеть российский спецназ. Россия смирилась с тем, что никогда в жизни не сможет догнать Илона Маска. Поэтому хотят, чтобы частные компании сделали им хоть какую-то ракету, пусть уже и реплику.

Также в выпуске: Тотальное "их там нет". Смотрите программу "Вести Кремля" за 1 октября 2019: