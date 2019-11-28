Вести Кремля: Для чего России украинские унитазы. Трамп готовится к встрече с Путиным

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28 ноября – На Международной сломались все туалеты и космонавтам пришлось пользоваться подгузниками. Однако здесь их может спасти Россия, которая украла унитазы из украинских кораблей. Дональд Трамп запостил в соцсети вымышленного боксера Рокки Бальбоа и прифотошопил к нему свою голову. Так глава Белого дома готовится к встрече с Владимиром Путиным.

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