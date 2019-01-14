Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 14 января – Верховный суд в РФ запретил митинги, и теперь "Геи за Путина" будут жаловаться в ЕСПЧ. Программа перевооружения армии РФ на 7 лет нуждается, не поверите, в «аж» 500 миллионах долларов. На вооружение поступят танки Т-34 – да, те самые, которые воевали на фронтах Второй мировой.
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Источник: 24 канал
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