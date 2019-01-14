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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
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      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки

      Вести Кремля 115 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 14 января – Верховный суд в РФ запретил митинги, и теперь "Геи за Путина" будут жаловаться в ЕСПЧ. Программа перевооружения армии РФ на 7 лет нуждается, не поверите, в «аж» 500 миллионах долларов. На вооружение поступят танки Т-34 – да, те самые, которые воевали на фронтах Второй мировой.

      Также в выпуске:

      Мадуро во время второго пришествия к руководству Венесуэлой ждет руку спасения из Кремля.

      Главный фейкотворец РФ Дмитрий Киселев решил возглавить борьбу с фейками.

      Ремонтов в российских больницах может и не быть – ведь врачи не моют окна и не стирают занавески.

      Теги: Владимир Путин Новости России Оружие Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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