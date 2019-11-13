Вести Кремля: Горка для русских детей из венков и крестов. Сталин помогает " Роскосмосу"
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 ноября в Омской области России жители пожаловались на горку, которую построили для детей с земли, которую взяли на кладбище. А в ней остались венки и кресты. В "Роскосмосе" рассказали, что им запрещают цитировать легендарного Илона Маска. Поэтому они всегда могут найти меткое словцо Иосифа Сталина.
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