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      Вести Кремля: Горка для русских детей из венков и крестов. Сталин помогает " Роскосмосу"

      Вести Кремля 9 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 ноября в Омской области России жители пожаловались на горку, которую построили для детей с земли, которую взяли на кладбище. А в ней остались венки и кресты. В "Роскосмосе" рассказали, что им запрещают цитировать легендарного Илона Маска. Поэтому они всегда могут найти меткое словцо Иосифа Сталина.

      Также в выпуске:

      Путин в очередной раз спас своих граждан от алкоголизма.

      Харакири армии России.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Вести Кремля
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