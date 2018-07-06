Вести Кремля. Эпическое рандеву Путина и Терезы Мэй. Шоу Трумэна на футболе в РФ

Вести Кремля. Эпическое рандеву Путина и Терезы Мэй. Шоу Трумэна на футболе в РФВести Кремля 53 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 06.07 – отношения Путина и Терезы Мэй намного хуже, чем у кота с собакой. Однако вполне возможно, что в ближайшее время они могут встретиться, и это рандеву может стать более эпическим. Российские футбольные фанаты считаются одними из самых агрессивных и опасных в мире. Появились суждения, что иностранные фаны могли быть российскими актерами.
Также в выпуске:
Россияне уже забросали шапками британцев.
Путин – исчез, правда только на неделю.
Футбол без царька.
Источник: 24 Канал
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