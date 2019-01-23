Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 23 января – ответ на вопрос "как обойти санкции" неожиданно пришел с того света: Иосифа Кобзона исключили из санкционного списка – посмертно. Глядишь, и другие санкционники подтянутся. Пока Путин щеголяет оружием с непредсказуемой траекторией полета, Ротенберги потеряли боинг. Имеют ли еще надежду полетать братья по распилу и друзья Путина – вопрос открытый.

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Страна, которая всегда готова к ядерной войне, никогда не может вовремя подготовиться к отопительному сезону.

Они выливают тонны грязи на запад, промывают мозги россиянам и без всяких угрызений совести до покраснения подлизывают Путину, они – кремлевские пропагандисты.

Почему российские военные должны худеть.