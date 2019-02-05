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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан

      Вести Кремля Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 февраля – Путин, не зная элементарных законов термодинамики, опозорился перед всем миром. Ведь там показали вместо настоящего гиперзвукового космического дрона его изображение. Лавров галопом помчался в Кыргызстан, где с солью на носу плел такое, что ему даже в гостеприимном Востоке кулака показывали. А возможно это была вовсе не соль, а кокаин.

      Также в выпуске:

      Эффектное падение Моуринью на хоккейном поле.

      Россиянам приходится платить за то, чтобы послушать царя по телевизору.

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      Теги: Владимир Путин Сергей Лавров Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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