Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 5 февраля – Путин, не зная элементарных законов термодинамики, опозорился перед всем миром. Ведь там показали вместо настоящего гиперзвукового космического дрона его изображение. Лавров галопом помчался в Кыргызстан, где с солью на носу плел такое, что ему даже в гостеприимном Востоке кулака показывали. А возможно это была вовсе не соль, а кокаин.

Также в выпуске: Эффектное падение Моуринью на хоккейном поле. Россиянам приходится платить за то, чтобы послушать царя по телевизору.