Вести Кремля: как Орейро будет сбывать наркотики в России. Сумасшедшие идеи Рогозина

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 26 марта – на чем в РФ можно подняться? На торговле наркотиками. И делать это может дикий ангел Наталья Орейро. Она даже анонсировала, где можно попробовать то, что будет наполнять казну. Рогозин выдал, что создаст медицинский беспилотный трамвай. Возможно, вслед за этим чудом техники на улицы РФ выйдут необходимые для россиян троллейбусы-вытрезвители.

Также в выпуске: Валя Полстакана предлагает вернуть ГУЛАГ.

Источник: 24 канал