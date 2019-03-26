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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      Вести Кремля: как Орейро будет сбывать наркотики в России. Сумасшедшие идеи Рогозина
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Вести Кремля: как Орейро будет сбывать наркотики в России. Сумасшедшие идеи Рогозина

      Вести Кремля 6 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 26 марта – на чем в РФ можно подняться? На торговле наркотиками. И делать это может дикий ангел Наталья Орейро. Она даже анонсировала, где можно попробовать то, что будет наполнять казну. Рогозин выдал, что создаст медицинский беспилотный трамвай. Возможно, вслед за этим чудом техники на улицы РФ выйдут необходимые для россиян троллейбусы-вытрезвители.

      Также в выпуске:

      Валя Полстакана предлагает вернуть ГУЛАГ.

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      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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