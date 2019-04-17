Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16 апреля – вопрос рейтингов чрезвычайно болезненный для любого политика. И вот деда Путина его рейтинги тоже не радуют, но все же выход есть. Власть РФ решила уничтожить пробки на дорогах. Но не как весь цивилизованный мир, а по-своему. В конце концов, стремятся перевести автомобиль из средств передвижения обратно в категорию "роскошь".

Также в выпуске: Путин предложил помощь в реставрации Нотр-Дама.

Источник: 24 канал