Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16 апреля – вопрос рейтингов чрезвычайно болезненный для любого политика. И вот деда Путина его рейтинги тоже не радуют, но все же выход есть. Власть РФ решила уничтожить пробки на дорогах. Но не как весь цивилизованный мир, а по-своему. В конце концов, стремятся перевести автомобиль из средств передвижения обратно в категорию "роскошь".
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Источник: 24 канал
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