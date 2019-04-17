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      Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки

      Вести Кремля 18 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16 апреля – вопрос рейтингов чрезвычайно болезненный для любого политика. И вот деда Путина его рейтинги тоже не радуют, но все же выход есть. Власть РФ решила уничтожить пробки на дорогах. Но не как весь цивилизованный мир, а по-своему. В конце концов, стремятся перевести автомобиль из средств передвижения обратно в категорию "роскошь".

      Также в выпуске:

      Путин предложил помощь в реставрации Нотр-Дама.

      blog_ava
      Почему Савченко выпустили из-под стражи именно сейчас: эксперт назвал причины
      16 апреля
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      Теги: Вести Кремля Владимир Путин Новости России
      Источник: 24 канал
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