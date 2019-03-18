Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 18 марта – лишь вторую из университетской молодости Путина Александру Бастрыкину можно поручить расследовать дела особой государственной важности. Такие как, например, размер. Россияне отмечают аннексию Крыма по-разному. Одни говорят, что "санкции пройдут, а Крым останется". Другие же убеждают, что "полуостров, как не был российским так и никогда не будет"

Также в выпуске: Бабе – цветы, детям – автоматы. Погребняк отличился расистскими взглядами.