Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 18 марта – лишь вторую из университетской молодости Путина Александру Бастрыкину можно поручить расследовать дела особой государственной важности. Такие как, например, размер. Россияне отмечают аннексию Крыма по-разному. Одни говорят, что "санкции пройдут, а Крым останется". Другие же убеждают, что "полуостров, как не был российским так и никогда не будет"
Также в выпуске:
Бабе – цветы, детям – автоматы.
Погребняк отличился расистскими взглядами.
Источник: 24 канал
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