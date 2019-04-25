Вести Кремля: Ким Чен Ын не доверяет россиянам. Чего стесняются депутаты "Единой России"
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 25 апреля – в РФ состоялась историческая встреча между двумя диктаторами, Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным. Но сначала лидеру Северной Кореи дали привыкнуть к российским реалиям: немножко развалили вокзал и попытались накормить караваем. Кандидаты от провластной "Единой России" массово пытаются скрыть принадлежность к партии.
Российские власти облегчают жизнь оппозиции.
Источник: 24 канал
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