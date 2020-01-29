Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России

В выпуске программы "Вести Кремля" за 29 января – Леонид Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин встречались во Львове. Объяснить этот "достоверный" факт от первого президента Украины может разве то, что Скабеева лазером выжгла ему глаза, а заодно и остатки мозга. Похоже, патриарх Кирилл нашел способ увеличить население РФ на 10 миллионов: сделать все аборты платными. А где деньги, там и сам Гундяев.

Также в выпуске: Российский Геракл гнобит спорт и английский.