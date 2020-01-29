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      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
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      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России

      Вести Кремля 51 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 29 января – Леонид Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин встречались во Львове. Объяснить этот "достоверный" факт от первого президента Украины может разве то, что Скабеева лазером выжгла ему глаза, а заодно и остатки мозга. Похоже, патриарх Кирилл нашел способ увеличить население РФ на 10 миллионов: сделать все аборты платными. А где деньги, там и сам Гундяев.

      Также в выпуске:

      Российский Геракл гнобит спорт и английский.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: РПЦ Новости России Вести Кремля Леонид Кравчук Российская пропаганда
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