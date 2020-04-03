Вести Кремля: Лукашенко борется против "короны" маслом. Смертельный карантин в Филиппинах
В выпуске программы "Вести Кремля" за 3 апреля – пока в мире продолжает расти количество больных коронавирусом, в Беларуси Александр Лукашенко раздает советы, как его лечить – на этот раз заговорил о масле. Президент Филиппин заявил, что если люди не будут соблюдать карантин, то он прикажет их расстрелять.
Также в выпуске:
РПЦ получила скидку на газ.
Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 3 апреля:
Комментарии
Читайте также
сегодня , 20:51 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
сегодня , 15:57 ООН прогнозирует масштабный голод в мире и экономический кризис из-за коронавируса
сегодня , 19:55 Зеленский обратился к украинским врачам из-за коронавируса: главные тезисы
сегодня , 17:55 Пенсионерам, которые работаю, перечислили выплаты: как увеличились суммы
Выбор редакции
-
Ротвейлер загрыз насмерть мужчину на Киевщинесегодня , 18:53
-
Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривенсегодня , 18:02
-
Коронавирус в Винницкой области: 61 подтвержденный случай, есть больные детисегодня , 17:43
-
Во Львове изменили правила карантина: что теперь можно, а что – нетсегодня , 18:45
-
Коронавирус – стресс-тест для современного мирасегодня , 18:00
-
Нардеп Руслан Горбенко говорит, что излечился от коронавируса: какие препараты принималсегодня , 19:36
Предложения партнеров
Комментарии