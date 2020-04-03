Вести Кремля: Лукашенко борется против "короны" маслом. Смертельный карантин в Филиппинах

В выпуске программы "Вести Кремля" за 3 апреля – пока в мире продолжает расти количество больных коронавирусом, в Беларуси Александр Лукашенко раздает советы, как его лечить – на этот раз заговорил о масле. Президент Филиппин заявил, что если люди не будут соблюдать карантин, то он прикажет их расстрелять.

Также в выпуске: РПЦ получила скидку на газ. Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 3 апреля: