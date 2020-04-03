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      Вести Кремля: Лукашенко борется против "короны" маслом. Смертельный карантин в Филиппинах

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      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 3 апреля – пока в мире продолжает расти количество больных коронавирусом, в Беларуси Александр Лукашенко раздает советы, как его лечить – на этот раз заговорил о масле. Президент Филиппин заявил, что если люди не будут соблюдать карантин, то он прикажет их расстрелять.

      Также в выпуске:

      РПЦ получила скидку на газ.

      Смотрите полный выпуск программы "Вести Кремля" за 3 апреля:

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Александр Лукашенко Вести Кремля
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