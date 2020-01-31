Вести Кремля: Лукашенко "отжал" сахарные заводы для Си Цзиньпина. Путин будет карать сам себя
В выпуске программы "Вести Кремля" за 31 января – для победы все средства ведения войны абсолютно оправданы. Эти слова взял на вооружение Александр Григорьевич, которому добрые россияне настолько перекрыли кислород, что он прибегнул к радикальным методам борьбы. Путин приказал усилить ответственность за оскорбления. Поэтому для начала президенту и премьеру РФ нужно будет наказывать самих себя.
Также в выпуске:
Аттракцион невиданной щедрости для ветеранов войны в Крыму.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 31 января 2020:
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