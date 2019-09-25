Вести Кремля: Моржи напали на флот РФ. Циничный Трамп против экоактивистки Греты

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 сентября – в Арктике моржи напали на резиновый катер российских ВМФ и потопили его. Главным событием первых дней стало чрезвычайно эмоциональное выступление 16-летней экоактивистки Греты Тунберг из Швеции на саммите ООН. Не менее эмоциональным, в присущей ему манере, был твит Трампа о словах юной шведки.

Также в выпуске: Зеленой карте – красный свет. Пошляк Томас.

Источник: 24 канал