Вести Кремля: Моржи напали на флот РФ. Циничный Трамп против экоактивистки Греты
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 25 сентября – в Арктике моржи напали на резиновый катер российских ВМФ и потопили его. Главным событием первых дней стало чрезвычайно эмоциональное выступление 16-летней экоактивистки Греты Тунберг из Швеции на саммите ООН. Не менее эмоциональным, в присущей ему манере, был твит Трампа о словах юной шведки.
Также в выпуске:
Зеленой карте – красный свет.
Пошляк Томас.
Источник: 24 канал
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