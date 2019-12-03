Вести Кремля: Навальный и самая богатая любовница РФ. Путин изолирует россиян от мира
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 3 декабря – Навальный любит рассказывать россиянам, как, кто, когда и сколько именно украл из государственной казны. Недавно появилось новое его расследование – одна из самых богатых любовниц РФ. Отныне все российские пользователи смартфонов и телевизоров будут иметь на них сразу установленные российские приложения. И это еще не все, что подписал Путин.
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