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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      24 Канал Программы Вести Кремля
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Вести Кремля: Навальный и самая богатая любовница РФ. Путин изолирует россиян от мира

      Вести Кремля 26 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 3 декабря – Навальный любит рассказывать россиянам, как, кто, когда и сколько именно украл из государственной казны. Недавно появилось новое его расследование – одна из самых богатых любовниц РФ. Отныне все российские пользователи смартфонов и телевизоров будут иметь на них сразу установленные российские приложения. И это еще не все, что подписал Путин.

      Также в выпуске:

      Дочь Пескова унаследовала папины усы.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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