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      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России

      Вести Кремля 14 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 10 января – прямо под носом у Путина назрел бессмысленный и жестокий бунт, идеологом которого является Игорь Гиркин. Осталось только кепочку революционную надеть, бант – и верхом на броневичке Пиню ехать снимать. С деликатесами на российских столах все ясно: теперь Малышева расскажет о пользе от поедания снега, а на Первом канале поделятся рецептами.

      Также в выпуске:

      По данным Росстата, россияне чаще всего умирают от того, что живут в России.

      Нечистоты атакуют Россию из-под земли.

      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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