Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 10 января – прямо под носом у Путина назрел бессмысленный и жестокий бунт, идеологом которого является Игорь Гиркин. Осталось только кепочку революционную надеть, бант – и верхом на броневичке Пиню ехать снимать. С деликатесами на российских столах все ясно: теперь Малышева расскажет о пользе от поедания снега, а на Первом канале поделятся рецептами.

Также в выпуске: По данным Росстата, россияне чаще всего умирают от того, что живут в России. Нечистоты атакуют Россию из-под земли.