Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 10 января – прямо под носом у Путина назрел бессмысленный и жестокий бунт, идеологом которого является Игорь Гиркин. Осталось только кепочку революционную надеть, бант – и верхом на броневичке Пиню ехать снимать. С деликатесами на российских столах все ясно: теперь Малышева расскажет о пользе от поедания снега, а на Первом канале поделятся рецептами.
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По данным Росстата, россияне чаще всего умирают от того, что живут в России.
Нечистоты атакуют Россию из-под земли.
Источник: 24 канал
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