Вести Кремля: Новое 9 мая для россиян. Потусторонняя российская журналистика

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 мая – отношения Токио и Москвы всегда были напряженные, мирного договора после окончания Второй мировой войны нет. Поэтому в Госдуме появился законопроект о праздновании Дня Победы над милитаристской Японией. Российская журналистика уже давно опустилась на дно, но теперь качественно новый уровень – потусторонний.

Также в выпуске: Робот Федор полетит покорять Луну.

Источник: 24 канал