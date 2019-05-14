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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Вести Кремля: Новое 9 мая для россиян. Потусторонняя российская журналистика

      Вести Кремля 302 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 мая – отношения Токио и Москвы всегда были напряженные, мирного договора после окончания Второй мировой войны нет. Поэтому в Госдуме появился законопроект о праздновании Дня Победы над милитаристской Японией. Российская журналистика уже давно опустилась на дно, но теперь качественно новый уровень – потусторонний.

      Также в выпуске:

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      Теги: Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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