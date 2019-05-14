Вести Кремля: Новое 9 мая для россиян. Потусторонняя российская журналистика
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 14 мая – отношения Токио и Москвы всегда были напряженные, мирного договора после окончания Второй мировой войны нет. Поэтому в Госдуме появился законопроект о праздновании Дня Победы над милитаристской Японией. Российская журналистика уже давно опустилась на дно, но теперь качественно новый уровень – потусторонний.
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Источник: 24 канал
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