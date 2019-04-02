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      Вести Кремля: Пиня хочет больше денег. Россияне могут увидеть туалеты только в космосе

      Вести Кремля 26 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 2 апреля – в России убивают людей налогами, только за последние несколько дней их ввели пять. Наверное, никто не удивится, если в РФ появится налог на воздух, или же на жизнь. Между тем пока весь мир прогрессивно развивается, 5% россиян живут без канализации. Поэтому россияне хотят улететь в космос, потому что в ракетах нормальные туалеты.

      Также в выпуске:

      Удар Чака.

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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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