Вести Кремля: Пиня хочет больше денег. Россияне могут увидеть туалеты только в космосе
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 2 апреля – в России убивают людей налогами, только за последние несколько дней их ввели пять. Наверное, никто не удивится, если в РФ появится налог на воздух, или же на жизнь. Между тем пока весь мир прогрессивно развивается, 5% россиян живут без канализации. Поэтому россияне хотят улететь в космос, потому что в ракетах нормальные туалеты.
Также в выпуске:
Удар Чака.
Источник: 24 канал
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