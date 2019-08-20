Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20 августа – Путин не тушить пожар в Сибири, потому что это "экономически не выгодно". Но он нашел другой способ – запустить в небо митрополита с иконами. Даже дураку понятно, что Россия скрывает истинное положение вещей с радиацией в стране. Но советуем ей не останавливаться. Тогда, возможно, серией ядерных взрывов на месте РФ образуется океан покоя.
Также в выпуске:
Ни разу в Голливуде.
Смотрите видео программы "Вести Кремля" за 20 августа 2019 года:
Источник: 24 канал
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