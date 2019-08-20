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      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России

      745 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20 августа – Путин не тушить пожар в Сибири, потому что это "экономически не выгодно". Но он нашел другой способ – запустить в небо митрополита с иконами. Даже дураку понятно, что Россия скрывает истинное положение вещей с радиацией в стране. Но советуем ей не останавливаться. Тогда, возможно, серией ядерных взрывов на месте РФ образуется океан покоя.

      Также в выпуске:

      Ни разу в Голливуде.

      Смотрите видео программы "Вести Кремля" за 20 августа 2019 года:

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      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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