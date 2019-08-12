Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 августа – пока в Сибири горят леса, под Архангельском взрывается что-то опасное и ядерное, а тысячи москвичей выходят на протесты, то Путин опускается на дно Финского залива в батискафе и катает на мотоцикле Аксенова. Туркменистан решил выкупить всю линию российских автомобилей Aurus.
Также в выпуске:
Ментовские игры – 2019.
Протесты Дудя.
Видео "Вести Кремля" за 12 августа 2019:
Источник: 24 канал
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