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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов

      59 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 августа – пока в Сибири горят леса, под Архангельском взрывается что-то опасное и ядерное, а тысячи москвичей выходят на протесты, то Путин опускается на дно Финского залива в батискафе и катает на мотоцикле Аксенова. Туркменистан решил выкупить всю линию российских автомобилей Aurus.

      Также в выпуске:

      Ментовские игры – 2019.

      Протесты Дудя.

      Видео "Вести Кремля" за 12 августа 2019:

       

      blog_ava
      Успенский пост или Спасовка: дата и традиции соблюдения
      12 августа
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      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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