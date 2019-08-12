Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 12 августа – пока в Сибири горят леса, под Архангельском взрывается что-то опасное и ядерное, а тысячи москвичей выходят на протесты, то Путин опускается на дно Финского залива в батискафе и катает на мотоцикле Аксенова. Туркменистан решил выкупить всю линию российских автомобилей Aurus.

Также в выпуске: Ментовские игры – 2019. Протесты Дудя. Видео "Вести Кремля" за 12 августа 2019: