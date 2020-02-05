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      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет

      Вести Кремля 86 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 5 февраля – из песни все знают, что город Череповец - это "полный п***ец". Однако, когда туда приехал Путин, то ненароком все камеры России сняли, как хорошо живется в городе, и как сильно все там любят Пиню. В Москве решили отказаться и от некоторых "скрепных" традиций – там не будут освящать оружие.

      Также в выпуске:

      Конституционная скрепа против ЛГБТ.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
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