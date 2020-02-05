Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет

В выпуске программы "Вести Кремля" за 5 февраля – из песни все знают, что город Череповец - это "полный п***ец". Однако, когда туда приехал Путин, то ненароком все камеры России сняли, как хорошо живется в городе, и как сильно все там любят Пиню. В Москве решили отказаться и от некоторых "скрепных" традиций – там не будут освящать оружие.

Также в выпуске: Конституционная скрепа против ЛГБТ.