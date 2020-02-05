Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
В выпуске программы "Вести Кремля" за 5 февраля – из песни все знают, что город Череповец - это "полный п***ец". Однако, когда туда приехал Путин, то ненароком все камеры России сняли, как хорошо живется в городе, и как сильно все там любят Пиню. В Москве решили отказаться и от некоторых "скрепных" традиций – там не будут освящать оружие.
Также в выпуске:
Конституционная скрепа против ЛГБТ.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 5 февраля: обыски на 1+1, авария самолета в Стамбуле, тарифы на водусегодня , 22:20
-
Женщина устала ждать и за две недели организовала тайную свадьбу для любимого: фотосегодня , 21:25
-
Сначала мама любит скорость, а потом скорость любит маму, – соцсети об обысках в 1+1сегодня , 20:52
Комментарии