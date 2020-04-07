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      Вести Кремля: Путину запретили парад Победы из-за СOVID-19. Удар по вирусу

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      Вести Кремля / 24 канал

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 7 апреля – парад Победы в России может не состояться. Все из-за пандемии COVID-19. Однако даже если мероприятие состоится – людям, которым больше 65 лет, не позволят прийти. Вся беда в том, что Путину – 67. Кадыров решил ударить по вирусу – у него для этого есть свои методы.

      Также в выпуске:

      Берегите попов.

      Смотрите выпуск программы "Вести Кремля" за 7 апреля 2020:

       

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости политики Вести Кремля
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