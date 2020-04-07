Вести Кремля: Путину запретили парад Победы из-за СOVID-19. Удар по вирусу

В выпуске программы "Вести Кремля" за 7 апреля – парад Победы в России может не состояться. Все из-за пандемии COVID-19. Однако даже если мероприятие состоится – людям, которым больше 65 лет, не позволят прийти. Вся беда в том, что Путину – 67. Кадыров решил ударить по вирусу – у него для этого есть свои методы.

Также в выпуске: Берегите попов. Смотрите выпуск программы "Вести Кремля" за 7 апреля 2020: