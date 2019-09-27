Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 сентября – Россия создаст аналог "Википедии", которая обойдется стране почти в 2 миллиарда рублей. А самый большой раздел будет занимать Путипедия, где будут статьи о пианисте и хоккеисте. Родина-Мать в Волгограде уже устала, поэтому памятник реставрируют. Но Путин хочет претендовать на роль матери народов и увековечить статус в камне.

Также в выпуске: Поклонская продолжает дело Лаврова. Союзпечать не даст скучать. Новый мэр российского города Элиста принесет им мир, стабильность и процветание с привкусом дамбасского уголька.

Источник: 24 канал