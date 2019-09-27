22:15
27 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:51, сегодня
      Вести.UA: Что Богдан делал в России. Пендель от Мендель
      Вєсті.UA
      20:38, сегодня
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП В БРОВАРАХ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА

      Вести Кремля: Путипедия за два миллиарда. В России взялись за "маму"

      Вести Кремля 36 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 27 сентября – Россия создаст аналог "Википедии", которая обойдется стране почти в 2 миллиарда рублей. А самый большой раздел будет занимать Путипедия, где будут статьи о пианисте и хоккеисте. Родина-Мать в Волгограде уже устала, поэтому памятник реставрируют. Но Путин хочет претендовать на роль матери народов и увековечить статус в камне.

      Также в выпуске:

      Поклонская продолжает дело Лаврова.

      Союзпечать не даст скучать.

      Новый мэр российского города Элиста принесет им мир, стабильность и процветание с привкусом дамбасского уголька.

      blog_ava
      Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
      сегодня
      16931
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля Новости России
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Очереди за бесплатной едой и мечты об украинских документах: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 138
      Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      сегодня , 21:02 Украинский скандал расколол США: чем это обернется и что теперь ждет Трампа
      Світлана Попова 214
      Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      26 сентября , 19:21 Моему ребенку продали алкоголь! Как с этой проблемой борются пивные бренды
      103
      Российская культура – наш основной враг, – интервью с Андреем Любкой
      сегодня , 20:02 Российская культура – наш основной враг, – интервью с Андреем Любкой
      Ірина Юрковська 124
      О Фирташе, отставке и незаконных застройках: эксклюзивное интервью с Кличко
      сегодня , 19:30 О Фирташе, отставке и незаконных застройках: эксклюзивное интервью с Кличко
      124
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук