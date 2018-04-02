Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 02.04 – если бы существовали психиатры, которые специализируются на больных странах, то Россия была бы для них настоящим подарком, здесь и неприкрытая тоска по советскому, и религия, хоть и враг советской идеологии, но в почете. Почта России так выходила на новый уровень, что аж не вышла.

Также в выпуске: Отставка Амана Тулеева. В городе Волоколамск 11-летний мальчик пригласил на свалку "Ядрово" самого Путина. Беспрецедентный шаг перед футбольным Чемпионатом российского МВД.