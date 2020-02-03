Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
В выпуске программы "Вести Кремля" за 3 февраля – российская политика – как застойное болото, в котором десятилетиями абсолютно ничего не меняется, потому и партии те же, и во главе государства один и тот же ботокс. Но вдруг подул ветер перемен. В России завели дело за репост "Тома и Джерри" со свастикой, где высмеивали нацизм. Конечно, такое происходит в РФ, где фюрер реинкарнировал в Путина.
Также в выпуске:
Бог, прописанный в Конституции.
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