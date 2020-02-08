Вести Кремля. Сливки: Бог в законе РФ. Магические ритуалы РПЦ
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 февраля - Путин предложил не только переписать Конституцию, пожизненно закрепив себя на должности вождя, но и позволил плебса поддержать эти изменения. Узаконить решили и Бога, хотя идея в мировой практике не нова, и работа Федора. Священники РПЦ продолжают освещать святой водой автоматы, бомбы, истребители и оружие массового поражения.
Також у випуску:
Єсть такая партія.
3,14 у Череповці.
Цяцьки у котріарха.
Потний вал вдохновєнія.
Чудо від Гундяя.
Бердимухамедов і 50 відтінків сірого.
Путін Heil.
Поліцейські котики.
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