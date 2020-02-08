Вести Кремля. Сливки: Бог в законе РФ. Магические ритуалы РПЦ

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 февраля - Путин предложил не только переписать Конституцию, пожизненно закрепив себя на должности вождя, но и позволил плебса поддержать эти изменения. Узаконить решили и Бога, хотя идея в мировой практике не нова, и работа Федора. Священники РПЦ продолжают освещать святой водой автоматы, бомбы, истребители и оружие массового поражения.

Також у випуску: Єсть такая партія. 3,14 у Череповці. Цяцьки у котріарха. Потний вал вдохновєнія. Чудо від Гундяя. Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Путін Heil. Поліцейські котики.