14:35
8 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бог в законе РФ. Магические ритуалы РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:21, сегодня
      Вести UA: Шуфрич пробил дно. Интимные встречи руководителя Гостаможни
      Вєсті.UA
      21:51, 7 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Вести Кремля. Сливки: Бог в законе РФ. Магические ритуалы РПЦ

      Вести Кремля 17 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 8 февраля - Путин предложил не только переписать Конституцию, пожизненно закрепив себя на должности вождя, но и позволил плебса поддержать эти изменения. Узаконить решили и Бога, хотя идея в мировой практике не нова, и работа Федора. Священники РПЦ продолжают освещать святой водой автоматы, бомбы, истребители и оружие массового поражения.

      Також у випуску: 

      Єсть такая партія.

      3,14 у Череповці.

      Цяцьки у котріарха.

      Потний вал вдохновєнія.

      Чудо від Гундяя.

      Бердимухамедов і 50 відтінків сірого.

      Путін Heil.

      Поліцейські котики.

       

      Главные новости 7 февраля: Стрельба в Мукачево, конфликт Авакова и Сытника
      сегодня
      2891
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля РПЦ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Фейки, боты и опытные тролли: почему соцсети опасны для украинских военных
      АрміяInform 81
      сегодня , 09:00 Дестабилизация Балкан: как церковь стала оружием России
      Олександр Коваленко 257
      сегодня , 06:43 Как изменятся цены на проездные билеты в Киеве: инфографика
      Альона Захарова 574
      7 февраля , 18:53 Настенные широкие электрокамины: преимущество, отличие и функции
      145
      сегодня , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 1158
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук