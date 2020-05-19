Вести Кремля. Сливки: История от Путина. 75-летие победы на всю жизнь

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая – Владимир Путин провел совещание онлайн, все ждали историй о печенегов или хазар, но он пнул глубже – до Древней Греции. В России решили праздновать 75 годовщину дня победы несколько лет.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: США поверили в НЛО. История одного ковид-диссидента. Имение Малышевой на 6,5 миллиона долларов. Колыбельные от Путина. Военных лишают мозгов. Смотрите полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая 2020: