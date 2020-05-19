Вести Кремля. Сливки: История от Путина. 75-летие победы на всю жизнь
-
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая – Владимир Путин провел совещание онлайн, все ждали историй о печенегов или хазар, но он пнул глубже – до Древней Греции. В России решили праздновать 75 годовщину дня победы несколько лет.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
США поверили в НЛО.
История одного ковид-диссидента.
Имение Малышевой на 6,5 миллиона долларов.
Колыбельные от Путина.
Военных лишают мозгов.
Смотрите полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая 2020:
Комментарии
Читайте также
сегодня , 15:32 В сеть слили "пленки Порошенко": на них – разговоры с Байденом и Керри об отставке Шокина
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии