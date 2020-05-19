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Вести Кремля. Сливки: История от Путина. 75-летие победы на всю жизнь

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Вести Кремля. Сливки
Вести Кремля. Сливки / 24 канал

В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая – Владимир Путин провел совещание онлайн, все ждали историй о печенегов или хазар, но он пнул глубже – до Древней Греции. В России решили праздновать 75 годовщину дня победы несколько лет.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:

США поверили в НЛО.

История одного ковид-диссидента.

Имение Малышевой на 6,5 миллиона долларов.

Колыбельные от Путина.

Военных лишают мозгов.

Смотрите полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая 2020:

 

Автор: Юрий Гаврищак
Теги: Владимир Путин Вести Кремля
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